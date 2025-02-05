Президент Польши призвал остановить «империализм» России

Дуда призвал остановить «империализм» России и не допустить ее победы на Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не должна победить в конфликте на Украине, а ее якобы «империализм» должен быть остановлен. Его слова приводит портал Do Rzeczy.

Дуда считает, что мир по итогам конфликта должен быть «справедливым». Это подразумевает не победу Москвы, а скорее остановку «российского империализма», указал он. По его словам, Россия не должна достичь целей, которые ставила с началом СВО.

Накануне министр иностранных дел Чехии Ян Липавский высказался против поспешных переговоров с Россией и ее лидером Владимиром Путиным. Глава чешского внешнеполитического ведомства считает, что, если Запад позволит своей решимости поколебаться, а поддержке Украины ослабнуть, Москва добьется «господства, дестабилизации и подрыва демократического мирового порядка».

Ранее на Западе порассуждали о «нападении» России на Латвию, Польшу или Германию.