Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше заговорили об улучшении отношений с Россией

Депутат сейма Виплер: Польше нужно будет нормализовать отношения с Россией
close
Global Look Press

Польше рано или поздно будет необходимо вернуться к нормализации отношений с Россией. Об этом заявил депутат польского парламента Пшемыслав Виплер, передает радиостанция RMF FM.

«Рано или поздно мы вернемся к моменту, когда нам придется нормализовать эти отношения (с Россией. — прим. ред.)», — подчеркнул политик.

По словам Виплера, все страны «так или иначе» сотрудничают с Россией, поэтому нормализация отношений с Москвой неизбежна.

До этого сообщалось, что Польша может оказаться среди тех государств, которые могут отправить своих миротворцев на Украину.

Как писало агентство Bloomberg, кроме Польши, своих военных на Украину могут послать Великобритания, Франция и Германия. При этом, отмечалось в материале, это может произойти при логистической поддержке со стороны США.

Ранее минобороны Польши обвинило Россию в нарушении воздушного пространства страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами