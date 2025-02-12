В Польше заговорили об улучшении отношений с Россией

Депутат сейма Виплер: Польше нужно будет нормализовать отношения с Россией

Польше рано или поздно будет необходимо вернуться к нормализации отношений с Россией. Об этом заявил депутат польского парламента Пшемыслав Виплер, передает радиостанция RMF FM.

«Рано или поздно мы вернемся к моменту, когда нам придется нормализовать эти отношения (с Россией. — прим. ред.)», — подчеркнул политик.

По словам Виплера, все страны «так или иначе» сотрудничают с Россией, поэтому нормализация отношений с Москвой неизбежна.

До этого сообщалось, что Польша может оказаться среди тех государств, которые могут отправить своих миротворцев на Украину.

Как писало агентство Bloomberg, кроме Польши, своих военных на Украину могут послать Великобритания, Франция и Германия. При этом, отмечалось в материале, это может произойти при логистической поддержке со стороны США.

Ранее минобороны Польши обвинило Россию в нарушении воздушного пространства страны.