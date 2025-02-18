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В МИД России уличили Евросоюз в желании эскалации конфликта на Украине

Дипломат Логвинов: Евросоюз выступает за эскалацию украинского конфликта
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Global Look Press

Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала, что Европейский союз однозначно выступает в пользу дальнейшей эскалации украинского конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

В этой связи он напомнил про слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз проповедует «мир через силу». Вместе с тем дипломат обратил внимание на заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая выразила мнение, что ЕС необходимо «перераспределять некоторые ресурсы», чтобы обеспечить Вооруженным силам Украины (ВСУ) «продолжение военных действий».

18 февраля издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов сообщило, что страны Евросоюза готовят пакет военной помощи Украине на сумму не менее €6 млрд на фоне переговоров между Россией и США об украинском урегулировании. В публикации отмечается, что пакет, «который должен включать в себя все, от 1,5 миллионов артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны», станет одним из крупнейших пакетов военной помощи ЕС с февраля 2022 года.

Ранее в МИД Франции пообещали, что ЕС даст Украине гарантии безопасности.

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