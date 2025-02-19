В Кремле раскрыли темы обсуждений России и США на переговорах

Песков: Россия и США обсуждали на переговорах собственные отношения

Представители России и США на прошедших переговорах прежде всего обсуждали собственные отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вчера переговоры были посвящены плану восстановления российско-американских отношений. Чтобы создать условия для восстановления», — сказал представитель Кремля.

Переговоры между представителями России и США прошли в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Они были посвящены восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

19 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российско-американские переговоры в Саудовской Аравии положили начало восстановлению диалога Москвы и Вашингтона и решению проблем, созданных администрацией бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее Шольц высказался о переговорах России и США в Эр-Рияде.