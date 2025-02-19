Депутаты «Альтернативы для Германии» получили сообщения с угрозой расправы

Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт получил семь писем с требованиями не участвовать в предстоящих парламентских выборах и угрозами физической расправы. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

«Когда я обратился в полицию, я спросил, присылали ли еще кому-то такие письма. Из разговора я понял, что еще какому-то депутату из АдГ», — отметил Шмидт и уточнил, что полиция не поделилась сведениями.

В частности, в одном из писем депутату злоумышленники заявили, что якобы знают «все» не только о нем, но и его семье, и теперь «каждый день может быть последним».

По данным «Известий», анонимные письма поступали с электронных почт с украинскими доменами, в которых содержались ссылки для отправки денежной помощи ВСУ.

В декабре руководитель департамента эффективности государственного управления США (DOGE), американский миллиардер Илон Маск сообщил, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера «на место» после его слов о поддержке АдГ.

Позже Маск запостил предвыборный лозунг лидера этой политической силы Алисы Вайдель — «Сделаем Европу вновь великой!».

«Альтернатива для Германии» выступает за сохранение Евросоюза, но с сокращением роли Германии как главного бенефициара Брюсселя. Партия требует изменения бюджетной политики ЕС и допускает выход ФРГ из зоны евро. «АдГ» неоднократно обвиняли в пособничестве неонацизму, антисемитизму и расизму, а молодежная организация партии была признана в Германии экстремистской.

Ранее в Германии назвали лучом надежды внимание Маска к партии АдГ.