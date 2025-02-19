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Стало известно об отсутствии у США здания для генконсульства во Владивостоке

Генконсульству США во Владивостоке придется искать новое здание при возвращении
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Максим Блинов/РИА Новости

США, в случае восстановления дипотношений с Россией до прежнего уровня, придется заново искать помещение для своего генерального консульства во Владивостоке. Бывшее здание дипучреждения по адресу ул. Пушкинская, 32 теперь находится в частной собственности, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморья.

«Здание находится в частной собственности. Министерство имущественных и земельных отношений за него не отвечает», — рассказали в пресс-службе.

В мэрии Владивостока также подтвердили ТАСС, что здание, где до 2021 года располагалось генконсульство США, не является муниципальной собственностью.

Как пояснил источник в дипломатических кругах, когда другая страна хочет открыть представительство, она, как правило, сама ищет помещение и согласует его с МИД РФ и другими структурами. Если обе стороны все устраивает, то здание может быть арендовано.

18 февраля госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде заявил о желании РФ и Соединенных Штатов восстановить полноценную работу посольств в Москве и Вашингтоне для продолжения двусторонних отношений.

На этом фоне сообщалось, что послом США в России может стать спецпосланник по Ливии Ричард Норланд. РФ также определилась с кандидатурой посла и ожидает, что американская сторона в скором времени примет решение по выдаче ему агремана. Российское посольство в Вашингтоне должен возглавить Александр Дарчиев.

Ранее в Госдуме заявили, что в Эр-Рияде началось создание новой системы мировой безопасности.

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