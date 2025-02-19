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В Евросоюзе признали победу России после переговоров в Саудовской Аравии

Каллас: Россия выглядит победительницей на фоне переговоров в Эр-Рияде
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия выглядит победительницей на фоне прошедших в Саудовской Аравии российско-американских переговоров. Такое мнение высказала глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас в интервью изданию Euractiv.

Дипломат обратила внимание на фотографии со встречи. По ее словам, при взгляде на них становится понятно, что «россияне — победители».

«Их позиция: «сейчас все приходят к нам и предлагают нам то, что мы хотим», — сказала Каллас.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее в США заявили, что Россия выиграла раунд переговоров по Украине.

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