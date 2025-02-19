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Трамп оценил прошедшие в Эр-Рияде переговоры России и США

Трамп счел переговоры делегаций США и России в Эр-Рияде очень хорошими
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп положительно отозвался об итогах переговоров Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде. Свою оценку он дал на пресс-конференции в поместье в Мар-а-Лаго, передает РИА Новости.

«Они были очень хороши. Россия хочет что-то сделать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Трамп также выразил разочарование в связи с тем, что на Украине переживают из-за того, что их нет за столом переговоров. Американский лидер подчеркнул, что у Киева было три года, чтобы сесть за стол переговоров и заключить сделку.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что говорить о встрече Путина и Трампа пока рано.

Ранее в США заявили, что Россия выиграла раунд переговоров по Украине.

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