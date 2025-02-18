Глава РФПИ допустил возвращение американских нефтяных компаний в РФ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что американские нефтяные компании в скором времени могут вернуться в РФ, чтобы получить доступ к природным ресурсам нашей страны. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

«В какой-то момент они [американские нефтяные компании] вернутся. Зачем им упускать возможности получить доступ к природным ресурсам России, которые Россия им дала?» — высказался Дмитриев.

Он подчеркнул, что у нефтяных компаний США был очень успешный бизнес. Также он отметил, что на переговорах в Эр-Рияде попробует перезапустить экономическое сотрудничество с США, а также «восстановить коммуникации, доверие и успех».

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходят переговоры представителей США и России по урегулированию украинского конфликта. Встреча посвящена в том числе подготовке встречи двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа. Российскую делегацию на переговорах с американцами представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков.

Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев также находится в месте проведения встречи. В преддверии переговоров он заявлял, что для Вашингтона важно наладить экономические контакты между Россией и США. Это позволит решать глобальные задачи.

Ранее глава РФПИ заявил о готовности США восстановить ряд проектов с Россией