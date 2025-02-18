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Coca-Cola может вернуться в Россию

Mash: компания Coca-Cola обсуждает стратегию возвращения в Россию
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pexels.com

Компания Coca-Cola готовится к возвращению в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванные источники.

В публикации говорится, что внутри компании начали обсуждать стратегии по выходу на российский рынок и предлагать варианты по конкуренции с российскими компаниями. Источник канала заявил, что производство могут возобновить на тех же заводах, на которых выпускалась Coca-Cola до ухода с рынка.

Также отмечается, что представители компании не следили за качеством продукции в России, которая продавалась третьими лицами.

До этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что вернуться в Россию должны только те зарубежные компании, в которых местные специалисты действительно нуждаются для налаживания работы в тех или иных отраслях экономики. По его мнению, популярных брендов одежды и питания это не касается.

Ранее были оценены перспективы возвращения IKEA в Россию.

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