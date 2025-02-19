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В США объяснили, почему Трамп не сможет быстро отменить санкции против России

Bloomberg: Трамп не сможет быстро отменить санкции против РФ из-за конгресса
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп не сможет быстро отменить антироссийские санкции, поскольку в таком случае ему будет необходимо согласование конгресса. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«У Трампа нет полной свободы действий в плане смягчения санкций против России. Помимо любых консультаций с союзниками, которые могут потребоваться, США должны будут уведомить конгресс о любых изменениях в некоторых санкциях против России», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, утверждает Bloomberg, незадолго до ухода со своего поста бывший президент США Джо Байден ужесточил ограничения на суда, которые Россия якобы «использует» для обхода усилий «Большой семерки» по ограничению цен на нефть.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Штаты сохранят санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее Трамп допустил встречу с Путиным до конца февраля.

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