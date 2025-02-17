В МИД России уличили главу Мюнхенской конференции во лжи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена об «умиротворении» России. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале дипломата.

В ходе выступления на конференции Хойсген заявил, что Россию не надо «умиротворять», так как «эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века». Захарова предложила напомнить, «кто, кого и как умиротворил в 1938 году».

В 1938 году в Мюнхене представители Великобритании, Франции, Германии и Италии подписали соглашение о передаче Германии Судетской области. Эта сделка более известна как «Мюнхенский сговор». Представители Чехословакии были приглашены только на оглашение вердикта.

«Так был запущен маховик Второй Мировой войны», — написала Захарова.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Одной из ключевых тем стал конфликт на Украине. За несколько дней до конференции президент США Дональд Трамп провел первый официальный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ряд вопросов, включая украинский кризис и пути его решения.

Американскую делегацию в Мюнхене возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик раскритиковал власти Евросоюза и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Позиция американских властей несколько шокировала глав европейских делегаций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хойсген расплакался во время церемонии закрытия.