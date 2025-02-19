Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пушков высмеял планы Макрона по отправке войск на Украину

Пушков назвал Макрона чудо-воином и высмеял его планы
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Европейские лидеры не отправят войска на Украину, несмотря на смелые заявления президентов о готовности и полной решимости это сделать. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, в Европе собрали «коалицию способных и желающих» отправить войска на украинские территории, лидеры Франции и Великобритании говорили, что готовы пойти на такой шаг, их поддержали в Польше, Германии и Италии.

«Теперь чудо-воин [президент Франции Эммануэль] Макрон хочет вместо этого вести переговоры с Путиным. А войска посылать уже не готов. А кто готов-то ? Да никто», — заявил Пушков.

Он добавил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер способен пойти на такой шаг только вместе с Францией.

При этом в интервью французской газете La Depeche Макрон заявил, что страна не планирует отправлять на Украину войска. Он добавил, что в данном вопросе ничего не планируется.

Ранее страны ЕС раскололись на два лагеря из-за отправки войск на Украину.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами