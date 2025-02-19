Пушков высмеял планы Макрона по отправке войск на Украину

Европейские лидеры не отправят войска на Украину, несмотря на смелые заявления президентов о готовности и полной решимости это сделать. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, в Европе собрали «коалицию способных и желающих» отправить войска на украинские территории, лидеры Франции и Великобритании говорили, что готовы пойти на такой шаг, их поддержали в Польше, Германии и Италии.

«Теперь чудо-воин [президент Франции Эммануэль] Макрон хочет вместо этого вести переговоры с Путиным. А войска посылать уже не готов. А кто готов-то ? Да никто», — заявил Пушков.

Он добавил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер способен пойти на такой шаг только вместе с Францией.

При этом в интервью французской газете La Depeche Макрон заявил, что страна не планирует отправлять на Украину войска. Он добавил, что в данном вопросе ничего не планируется.

Ранее страны ЕС раскололись на два лагеря из-за отправки войск на Украину.