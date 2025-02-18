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Во Франции сообщили о расколе стран ЕС на два лагеря из-за отправки войск на Украину

BFMTV: Европа разделилась на два лагеря из-за отправки войск на Украину
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Yves Herman/Reuters

Участники проходящих в Париже переговоров о будущей поддержке Украины странами Европы разделились на два лагеря. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

По словам корреспондента канала, разделение произошло на сторонников и противников отправки войск на территорию Украины. Великобритания и Швеция выступают за отправку европейских военных, Германия и Польша — против.

17 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что лидеры европейских стран на экстренном саммите в Париже продемонстрировали готовность взять на себя вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в качестве гарантий безопасности от союзников Киеву нужны большое количество ракет, сильная армия, вступление в Евросоюз и договоренности о защите наподобие тех, которые имеет Израиль.

Ранее в Европе предложили развернуть войска за линией соприкосновения на Украине.

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