Reuters узнал, почему Зеленский отложил визит Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отложить свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать «легитимность» переговорам России и США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированный источник.

«Украина не хотела создавать впечатление, что она придает какую-либо легитимность происходящему в Эр-Рияде», — отметил собеседник агентства.

17 февраля Зеленский заявил, что Киев не будет участвовать в переговорах США и России, даже если его попросят. В тот же день он публично объявил, что не примет никаких решений, заключенных между США и Россией по ситуации в его стране.

18 февраля в столице Саудовской Аравии прошла встреча делегаций России и США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее основатель Pink Floyd спрогнозировал бегство Зеленского с Украины.