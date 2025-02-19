Кулеба рекомендовал Киеву «втянуть Трампа в длинную игру»

Украине стоит «втянуть» президента США Дональда Трампа «в длинную игру», отложив реализацию мирного плана главы Белого дома. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Би-би-си.

«Стратегия [властей Украины] должна заключаться в том, чтобы втягивать Трампа в длинную игру вместо того, чтобы поддаваться его быстрому давлению, на что он рассчитывает», — отметил он.

Кулеба подчеркнул, что «игра еще даже не началась», и в ближайшее время украинские власти не ожидают перемирия. По его словам, впереди еще «много маневров».

17 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет участвовать в переговорах США и России, даже если его попросят. В тот же день он публично объявил, что не примет никаких решений, заключенных между США и Россией по ситуации в его стране.

18 февраля в столице Саудовской Аравии прошла встреча делегаций России и США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее Зеленский поинтересовался у России и США, почему Украина должна идти на ультиматумы.