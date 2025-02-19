Рогов рассказал о реакции Зеленского на встречу России и США в Эр-Рияде

Переговоры России и США в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии — вызвали истерику у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Встреча делегаций России и США, на которой не нашлось места представителям киевского режима, вызвала истерику у Зеленского», — отметил он.

Рогов уточнил, что эту информацию подтвердили источники из окружения украинского лидера. По его словам, Зеленский «зол на администрацию Трампа».

17 февраля Зеленский заявил, что Киев не будет участвовать в переговорах США и России, даже если его попросят. В тот же день он публично объявил, что не примет никаких решений, заключенных между США и Россией по ситуации в его стране.

18 февраля в столице Саудовской Аравии прошла встреча делегаций России и США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее основатель Pink Floyd спрогнозировал бегство Зеленского с Украины.