В Белом доме анонсировали визит Стармера в Вашингтон

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибудет в Вашингтон, Соединенные Штаты намерены услышать все позиции по решению конфликта на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Премьер-министр Великобритании прибудет в Вашингтон, и мы хотим гарантировать, чтобы все стороны были услышаны», — отметила она.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что визит Стармера запланирован на следующей неделе.

Накануне Стармер заявил, что намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения гарантий безопасности Украине со стороны Вашингтона. По его словам, это является необходимым условием для долгосрочного мира.

18 февраля в столице Саудовской Аравии прошла встреча делегаций России и США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

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