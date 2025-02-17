Премьер Британии намерен встретиться с Трампом в ближайшее время

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен в ближайшие дни встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения гарантий безопасности Украине со стороны Вашингтона. Об этом глава британского кабмина заявил в статье для газеты The Daily Telegraph.

«Поддержка США останется жизненно важной, а гарантии безопасности США — необходимым условием для долгосрочного мира», — написал премьер.

В феврале Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой она должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это США обещали гарантии безопасности для Украины.

Позднее Трамп уточнил, что предполагаемый объем сделки составляет $500 млрд. Белый дом разъяснил, что такая договоренность должна компенсировать расходы Вашингтона на помощь Киеву. В итоге президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать договор по ископаемым, и Киев предложил Вашингтону свои условия для соглашения о добыче полезных ископаемых.

Ранее Трамп рассказал, будет ли Зеленский вовлечен в переговоры по Украине.