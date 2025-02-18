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Зеленский покинул Турцию, проведя переговоры с Эрдоганом по Украине

CNN Türk: Зеленский покинул Турцию после трехчасовых переговоров с Эрдоганом
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Murat Kula/Turkish Presidential Press Office/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Анкару после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает телеканал СNN Türk.

Встреча Зеленского и Эрдогана в резиденции президента Турции длилась около трех часов. Затем Зеленский прибыл в аэропорт и вылетел из Турции. В аэропорту украинскую делегацию провожал турецкий министр торговли Омер Болат.

18 февраля Зеленский заявил, что ни одна из сторон украинского конфликта не одержит победу при помощи оружия на поле боя. При этом он отметил, что России и Украине необходимо завершить конфликт дипломатическим путем.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главным условием для России в разрешении конфликта на Украине является достижение своих целей, поставленных перед началом специальной военной операции. При этом он не стал перечислять, о каких целях идет речь.

Ранее Зеленский рассказал, кто должен участвовать в мирных переговорах по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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