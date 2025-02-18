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В Германии признали необходимость в восстановлении отношений с Россией

Политик Мерц сообщил, что однажды нужно попытаться наладить отношения с Россией
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Wolfgang Rattay/Reuters

Германии нужно будет восстановить отношения с Россией. Об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, пишет ТАСС со ссылкой на DPA.

«В один прекрасный день нужно будет предпринять серьезную попытку снова наладить хорошие отношения с Россией», — отметил он.

Мерц подчеркнул, что Россия культурно и исторически является европейским государством.

В ноябре 2024 года Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания на пост канцлера ФРГ. При этом политик заявил о готовности выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Позже Мерц заявил, что никогда не ставил ультиматума Путину, и отверг критику со стороны Шольца по поводу угроз в адрес ядерной державы.

Ранее в Германии призвали отменить санкции против России.

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