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В Германии призвали отменить санкции против России

Депутат ФРГ Готтшальк: нужно отменить санкции против России
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Global Look Press

Германии нужно отменить введенные против России санкции, в частности, одной из первоочередных задач в этом вопросе должно стать снятие ограничений в банковской сфере. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Кай Готтшальк.

«Я думаю, мы должны остановить и отменить все эти санкции (против России — прим. ред.)… Мы должны прекратить банковскую блокаду», — подчеркнул он.

Депутат бундестага также отметил, что в целях нормализации отношений Германии и России необходимы «интенсивные переговоры» в преддверии создания новой системы международной безопасности.

16 февраля сопредседатель и кандидат в канцлеры Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель сообщила, что партия хотела бы установить «очень хорошие отношения» с Россией, а также завершить санкционную политику по отношению к ней, поскольку санкции в первую очередь вредят ФРГ.

Ранее Орбан назвал лидеров Евросоюза трусливыми кроликами.

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