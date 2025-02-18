Белый дом: у администрации Байдена не было усилий для достижения мира на Украине

Администрация бывшего президента США Джо Байдена не предпринимала никаких дипломатических усилий и не вела обсуждений для урегулирования украинского конфликта. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Предыдущая администрация, в самом деле, не вела ни переговоров, ни дискуссий, ни дипломатии для этого», — сказала она.

Представитель Белого дома также отметила, что действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп делает «значительные шаги» для урегулирования конфликта в первые недели пребывания у власти.

В феврале Трамп заявил, что Байден не требовал от европейских стран денег на поддержку Украины, а попросту раздавал средства налогоплательщиков США.

В январе он сказал, что Байден и его администрация допустили много ошибок в ходе переговоров по Украине. Он отметил, что Москва постоянно говорила о том, что Украина не должна быть частью Североатлантического альянса, но в какой-то момент Байден решил, что у Киева должна быть возможность присоединиться к НАТО.

Ранее Байден заявил, что сохранил свободу Украины.