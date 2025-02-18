Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рубио высказался о перспективах снятия санкций с Лаврова

Рубио: вопрос о снятии санкций с Лаврова не обсуждался на переговорах с Россией
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Вопрос о возможном снятии санкций в отношении министра иностранных дел России Сергея Лаврова не поднимался на прошедших переговорах делегаций США и РФ в Саудовской Аравии. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

«Мы пока не на том уровне обсуждений, но, безусловно, в будущем нам придется говорить на множество тем. Этот процесс даже не начался – сегодня было лишь достигнуто соглашение о начале диалога», – сказал госсекретарь.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что представители РФ и США не обсуждали отмену антироссийских санкций на переговорах в Саудовской Аравии.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры делегаций США и РФ. Встреча была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран. Российскую делегацию представляли помощник лидера РФ Юрий Ушаков и Лавров.

Ранее глава РФПИ заявил, что Россия и США находятся в начале диалога по вопросу о санкциях.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами