Рубио высказался о перспективах снятия санкций с Лаврова

Рубио: вопрос о снятии санкций с Лаврова не обсуждался на переговорах с Россией

Вопрос о возможном снятии санкций в отношении министра иностранных дел России Сергея Лаврова не поднимался на прошедших переговорах делегаций США и РФ в Саудовской Аравии. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

«Мы пока не на том уровне обсуждений, но, безусловно, в будущем нам придется говорить на множество тем. Этот процесс даже не начался – сегодня было лишь достигнуто соглашение о начале диалога», – сказал госсекретарь.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что представители РФ и США не обсуждали отмену антироссийских санкций на переговорах в Саудовской Аравии.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры делегаций США и РФ. Встреча была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран. Российскую делегацию представляли помощник лидера РФ Юрий Ушаков и Лавров.

Ранее глава РФПИ заявил, что Россия и США находятся в начале диалога по вопросу о санкциях.