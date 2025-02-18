Глава РФПИ рассказал, обсуждался ли вопрос снятия санкций на переговорах в Эр-Рияде

Глава РФПИ Дмитриев: Россия и США не обсуждали снятие санкций в Эр-Рияде

Делегации РФ и США не обсуждали отмену антироссийских санкций на переговорах в Саудовской Аравии. Об этом в беседе с телеканалом CNN сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Санкции (снятие санкций в отношении РФ. — «Газета.Ru») не были на столе переговоров. Это был скорее процесс того, как двигаться вперед, какие-то совместные экономические шаги, которые мы также можем сделать в будущем, и определенно решение различных политических вопросов», — сказал Дмитриев.

Он также обратил внимание, что рестрикции помогли стимулировать экономику РФ.

Отвечая на вопрос CNN о том, что Москва предложила Вашингтону во время переговоров, глава РФПИ заявил, что Россия и Соединенные Штаты «открыты к сотрудничеству и готовы участвовать в экономической и инвестиционной деятельности».

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры делегаций США и РФ. Встреча была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран. Российскую делегацию представляли помощник лидера РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее в Госдуме назвали переговоры РФ и США в Эр-Рияде разговором «по душам».