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Глава РФПИ заявил, что РФ и США находятся в начале диалога по вопросу о санкциях

Дмитриев: РФ и США находятся в начале диалога по вопросу о санкциях
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Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Россия и США находятся в начале диалога по вопросу о санкциях. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Я думаю, очень важно просто начать диалог и сказать: коллеги, санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России», — сказал он.

Дмитриев добавил, что Россия начнет с темы санкций, а затем постепенно будет двигаться в другие сферы.

18 февраля пройдут первые за несколько лет личные переговоры российских и американских представителей на высоком уровне. На встрече, которая состоится в Эр-Рияде, с российской стороны будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны в Саудовскую Аравию приедут госсекретарь Марк Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Ранее Маск оценил компетентность Лаврова и Ушакова, прибывших на переговоры в Саудовскую Аравию.

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