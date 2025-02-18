В Совфеде оценили прошедшие переговоры России и США

Итоги переговоров России и США в Эр-Рияде и желание сторон вести дальнейший диалог - это «добрый знак». Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Контакты Москвы и Вашингтона в будущем продолжатся. Я думаю, что сейчас наводятся мосты и восстанавливаются связи. Будет постепенно готовиться группа для начала переговоров по Украине. Самое главное, что есть контакт и желание продолжить общение. Это добрый знак, но как все пойдет дальше, сказать трудно», – сказал сенатор.

Джабаров уверен, что переговоры стали «самым тяжелым» этапом на пути возобновления контактов и правильно, что первый шаг сделали американцы. Он напомнил, что именно Вашингтон был инициатором разрыва отношений в период Барака Обамы, а потом Джо Байдена.

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской стороны по вопросу возобновления двусторонних взаимоотношений. На встрече также подняли вопрос о возможных личных контактах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. В общей сложности переговоры продлились 4,5 часа.

Российскую сторону на встрече представили помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Встреча в Эр-Рияде состоялась менее чем через неделю после продолжительного телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта.

Подробнее о том, как в Москве оценивают переговоры России и США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно об опасениях Зеленского после встречи РФ и США в Эр-Рияде.