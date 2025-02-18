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Путин попросил Новака доложить состояние объекта КТК после атаки

Путин попросил Новака доложить состояние объекта КТК после атаки БПЛА
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Александра Новака доложить, в каком состоянии находится в настоящее время объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что поступавшая по атакованному Украиной трубопроводу нефть принадлежит иностранным компаниям, они оценивают свой ущерб.

До этого сообщалось, что нефтеперекачивающую станцию (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атаки дронов ВСУ будут восстанавливать около двух месяцев. В результате украинской атаки объект получил серьезные повреждения. В частности, была разрушена крыша станции, повреждены закрытое распределительное устройство и газотурбинная установка (ГТУ). Кроме того, сильно пострадали кабели, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора и прочее.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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