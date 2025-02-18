СМИ: страны G7 собираются объявить о готовности Зеленского к переговорам

Государства «Большой семерки» (G7) в документе 25 февраля собираются заявить о готовности президента Украины Владимира Зеленского к переговорам по окончанию конфликта. Об этом сообщает Bloomberg.

В тексте подчеркивается, что союзники поддерживают право Украины на полное участие в любых переговорах и не отказываются от её перспектив вступления в НАТО и ЕС. При этом в проекте осуждаются требования Москвы, которые, по мнению G7, «не оставляют Киеву пространства для компромисса».

«Условия мира, предложенные Владимиром Путиным, пока что равнозначны полной капитуляции Украины», — говорится в документе.

18 февраля Зеленский, комментируя прошедшие переговоры России и США в Эр-Рияде, поинтересовался, почему Киев должен идти на ультиматумы, если до этого он не пошел на них «в самый сложный момент». Президент Украины также заявил, что Россия и США не могут вести переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия Киева.

Ранее Зеленский не исключил, что Украина станет вторым Афганистаном.