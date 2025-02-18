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Зеленский не исключил, что Украина станет вторым Афганистаном

Зеленский: Украина может стать вторым Афганистаном, если ее не примут в НАТО
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Украина рискует стать вторым Афганистаном, если ей откажут в членстве в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью ARD.

«Нельзя просто убрать вопрос о членстве в НАТО с повестки дня. Так не работает. Я не думаю, что кто-то хочет видеть повторение ситуации в Афганистане. У нас есть опыт того, что происходит, когда кто-то завершает дело, не обдумав его, и уходит слишком быстро», — сказал Зеленский.

До этого сообщалось, что Зеленский собирается обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности, которые Украине могла бы предоставить Анкара.

18 февраля в Эр-Рияде проходят переговоры между делегациями России и США. Встреча посвящена подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов. Москву представляют помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.

Ранее в Госдуме назвали переговоры России и США в Эр-Рияде разговором «по душам».

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