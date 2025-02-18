Лавров объяснил характер консультаций РФ и США по Украине

Консультации России и США по конфликту на Украине будут носить регулярный характер. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями Штатов в Саудовской Аравии, передает РИА Новости.

«Что касается украинской тематики, то я упомянул договоренность о том, что американцы назначат своего представителя, и мы ответим взаимностью. После этого соответствующие консультации начнутся и будут носить регулярный характер», — сказал глава МИД России.

Встреча представителей России и США прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Переговоры были посвящены восстановлению сотрудничества стран по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по урегулированию конфликта на Украине и организации встреч двух президентов.

Россию за столом переговоров представляли Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Представителями США стали помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо». По его словам, стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США.

Ранее госсекретарь США отметил готовность России к началу процесса завершения конфликта.