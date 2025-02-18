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Россия и США договорились о работе по восстановлению дипмиссий

Рубио: Россия и США договорились о работе по восстановлению дипмиссий
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Russian Foreign Ministry/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде, что следующим этапам переговорного процесса между РФ и США станет восстановление нормальной работы дипломатических миссий. Об этом сообщает РИА Новости.

Рубио отметил, что Соединенные Штаты считают невозможным вести переговоры с Россией по Украине без нормальной работы дипломатических миссиий.

По его словам, работа по восстановлению деятельности диппредставительств двух стран может быть довольно быстрой.

Газета «Коммерсантъ» ранее написала, что послом Соединенных Штатов в России может стать спецпосланник по Ливии Ричард Норланд.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и РФ по Украине. Они были посвящены в том числе вопросу организации предстоящей встречи двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа. Россию на переговорах представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее стало известно, чем угощали делегации из РФ и США на переговорах в Эр-Рияде.

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