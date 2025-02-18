Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и США отдельно обсудили будущее экономическое сотрудничество

Глава РФПИ Дмитриев: РФ и США отдельно обсудили экономическое сотрудничество
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Глава Российского фонда прям инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что делегации России и США на переговорах в Эр-Рияде отдельно обсудили будущее экономическое сотрудничество. Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что отдельно стороны обсудили мировые цены на энергоносители. Также Дмитриев назвал позитивными переговоры между российской и американской сторонами в Эр-Рияде.

Во вторник, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между российской и американскими делегациями. От России за столом переговоров в Эр-Рияде присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От американской стороны — помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее в Госдуме назвали переговоры РФ и США в Эр-Рияде разговором «по душам».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами