Россия и США отдельно обсудили будущее экономическое сотрудничество

Глава Российского фонда прям инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что делегации России и США на переговорах в Эр-Рияде отдельно обсудили будущее экономическое сотрудничество. Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что отдельно стороны обсудили мировые цены на энергоносители. Также Дмитриев назвал позитивными переговоры между российской и американской сторонами в Эр-Рияде.

Во вторник, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между российской и американскими делегациями. От России за столом переговоров в Эр-Рияде присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От американской стороны — помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее в Госдуме назвали переговоры РФ и США в Эр-Рияде разговором «по душам».