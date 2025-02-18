Глава РФПИ: делегации РФ и США отнеслись друг к другу с уважением

Глава РФПИ заявил, что делегации РФ и США отнеслись друг к другу как к равным

Делегации России и США на переговорах в Саудовской Аравии отнеслись друг к другу с уважением. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев агентству Reuters.

«Делегации РФ и США отнеслись друг к другу с уважением, как к равным», — сказал Дмитриев.

По его словам, после рано говорить о достигнутых компромиссах между Вашингтоном и Москвой, стороны только начали слушать друг друга.

18 февраля в Эр-Рияде проходят переговоры представителей США и России. Встреча посвящена подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов. Москву представляют помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко назвал эти переговоры предварительными консультациями, смысл которых заключается в изложении базовых позиций сторон.

Ранее сообщалось о возможном предстоящем саммите России и США.