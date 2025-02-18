США и Россия соберут команды для начала работы по урегулированию на Украине

Лавров и Рубио назначат команды для начала работы по урегулированию на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио на переговорах в Саудовской Аравии договорились назначить команды на высоком уровне для начала работы по скорейшему урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителя госдепартамента Соединенных Штатов.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходят переговоры представителей США и РФ. Встреча посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Как рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, что США и РФ в Эр-Рияде обсуждают весь комплекс проблемных вопросов по Украине, их накопилось много. По ее словам, за последние три года нормальных контактов между представительствами стран не было вовсе по вине экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Ранее в Госдуме назвали переговоры РФ и США в Эр-Рияде разговором «по душам».