В Польше высказались об отправке военных на Украину

Польское общество не хочет отправлять военнослужащих страны на Украину для миротворческий миссии. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, передает Wirtualna Polska.

«Сегодня мы имеем ситуацию, в которой польское общество, безусловно, не примет такого рода операцию. Солдаты — это то, чего мы не можем обещать никому и ни при каких обстоятельствах», — сказал он.

Качиньский вспомнил, что в марте 2022 года, будучи вице-премьером по вопросам безопасности, он предложил отправить на Украину миротворческую миссию НАТО. Однако теперь он заявил, что его идея касалась миротворческой миссии с участием армии США, которая «должна была войти в те районы Украины, где не велась война».

Накануне глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Дариуш Луковский заявил, что в настоящий момент Варшава не собирается отправлять своих военных на Украину, однако не исключает этого в будущем. По его словам, на Польшу могут оказывать «сильное давление», чтобы заставить ее участвовать в миротворческой миссии.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину. Кроме того, в январе украинский лидер Владимир Зеленский настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что миротворческая миссия на Украине не может быть только европейской.