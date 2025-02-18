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В ходе переговоров России и США обсуждалась встреча Путина и Трампа

Ушаков: в ходе переговоров обсуждалась встреча Путина и Трампа, будем работать
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Михаил Климентьев/РИА Новости

В ходе переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде обсуждалась встреча президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Москва и Вашингтон будут работать, чтобы создать условия для встречи Путина и Трампа», — сказал он.

Ушаков отметил необходимость «плотной работы» перед встречей лидеров России и США.

Он добавил, что конкретная дата встречи президентов пока не определена.

«Еще трудно говорить о конкретной дате встречи двух лидеров», — признался Ушаков.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал позитивными переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Мероприятие было посвящено подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Российскую делегацию представляют помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Ушаков отметил, что Россия приехала на переговоры с серьезным подходом.

Ранее сообщалось, что американская делегация проигнорировала вопросы журналистов об Украине на встрече с Россией.

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