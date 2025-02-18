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Американская делегация проигнорировала вопросы об Украине на встрече с РФ

Reuters: делегация из США игнорировала вопрос об отсутствии Украины на встрече
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Николай Лазаренко/РИА Новости

Представители американской делегации перед переговорами с Россией в Эр-Рияде не стали отвечать на вопрос об отсутствии Украины на встрече. Об этом пишет Reuters.

«Чиновники проигнорировали громкие вопросы журналистов, интересующихся, оттесняют ли США украинцев на второй план и каких уступок требует Вашингтон от Москвы», — говорится в сообщении.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что контакты между Россией и США вызывают «истерику у евроатлантических русофобов». По ее словам, МИД РФ фиксирует нервозную реакцию Запада на переговоры Москвы и Вашингтона.

Переговоры представителей США и России начались в Эр-Рияде 18 февраля. От России за столом переговоров — Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив присутствует сторона США: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее Россия и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после 15-минутной паузы.

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