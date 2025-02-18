Захарова раскритиковала введение на Украине «дня молитвы»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерием введение на Украине общего «дня молитвы» на фоне гонений на каноническое православие. По ее мнению, это только подтверждает, что религия является для киевских властей политическим инструментом, пишет ТАСС.

«Это, получается, молитва за нацистское зло, сакрализация этого зла. На фоне проводимой бандой Зеленского линии на ликвидацию самой многочисленной конфессии в стране, канонической Украинской православной церкви, этот шаг выглядит не только лицемерным, он подтверждает, что для лихорадочно цепляющейся за власть хунты религия является политическим инструментом» — высказалась Захарова.

Верховная Рада Украины официально назначила 24 февраля Национальным днем молитвы. Ожидается, что в этот день заседание парламента начнется с исполнения духовного гимна «Молитва за Украину» («Боже великий, єдиний»). Инициатором законопроекта стали депутаты из разных фракций. В их числе был Давид Арахамия, представляющий политическую партию Владимира Зеленского «Слуга народа».

Авторы проекта считают, что День молитвы необходим для укрепления национального единства и подъема морально-патриотического духа у украинского народа. В этот особенный день украинцы должны отдать дань уважения все, кто защищал и защищает независимость страны.

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