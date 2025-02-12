Рада назначила 24 февраля Национальным днем молитвы на Украине

Верховная рада Украины официально назначила 24 февраля Национальным днем молитвы на территории республики. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Отмечается, что в этот день заседание парламента начнется с исполнения духовного гимна «Молитва за Украину» («Боже великий, єдиний»).

Соответствующий законопроект был зарегистрирован 19 декабря 2024 года. Его инициаторами выступили депутаты от разных фракций, среди них был Давид Арахамия, представляющий политическую партию Владимира Зеленского «Слуга народа».

По мнению авторов законопроекта, он необходим для «содействия укреплению национального единства и консолидации украинского общества, подъема морально-патриотического духа». День Национальной молитвы должен подчеркивать христианское мировоззрение и «ответственность перед Богом и грядущими поколениями». В этот день украинцы должны отдать дань уважения всем, кто защищал или защищает независимость республики, подчеркнули инициаторы.

Авторы законопроекта указали, что известно немало примеров, когда общенациональная молитва меняла ход истории.

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