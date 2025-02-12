Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рада назначила 24 февраля Национальным днем молитвы на Украине

Верховная рада назначила 24 февраля Национальным днем молитвы на Украине
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Верховная рада Украины официально назначила 24 февраля Национальным днем молитвы на территории республики. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Отмечается, что в этот день заседание парламента начнется с исполнения духовного гимна «Молитва за Украину» («Боже великий, єдиний»).

Соответствующий законопроект был зарегистрирован 19 декабря 2024 года. Его инициаторами выступили депутаты от разных фракций, среди них был Давид Арахамия, представляющий политическую партию Владимира Зеленского «Слуга народа».

По мнению авторов законопроекта, он необходим для «содействия укреплению национального единства и консолидации украинского общества, подъема морально-патриотического духа». День Национальной молитвы должен подчеркивать христианское мировоззрение и «ответственность перед Богом и грядущими поколениями». В этот день украинцы должны отдать дань уважения всем, кто защищал или защищает независимость республики, подчеркнули инициаторы.

Авторы законопроекта указали, что известно немало примеров, когда общенациональная молитва меняла ход истории.

Ранее генсек НАТО объяснил необходимость поддержки Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами