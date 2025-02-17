Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РПЦ объяснили, от чего зависит слава священников

Протоиерей Ткачев: слава священников зависит от числа спасенных душ верующих

Слава православных священников зависит от числа душ, приведенных в рай. Об этом рассказал отец Андрей (Ткачев), фрагмент выступления протоиерея опубликован в его Telegram-канале.

«Чем больше вас будет в раю, тем большую славу получим мы. А если вы почему-то в раю не окажетесь, это будет наше поражение, наша беда», — объяснил батюшка прихожанам.

Чтобы проиллюстрировать свои слова, Ткачев предложил представить две ситуации: в первой у врат рая появляется священник, который спас множество душ, а во второй — иерей, не приведший с собой никого. Второго священнослужителя, вероятно, спросят, зачем он вообще встал на путь служения, считает протоирей.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Московской митрополии, прошедшем накануне, высмеял можайского священника Алексия Шляпина за его критику тенденции к патриотизму в церкви. Он спросил, не приехал ли клирик из Западной Украины. После этого в зале зазвучали аплодисменты и смех.

Ранее в РПЦ россиян попросили не изгонять бесов из квартир самостоятельно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами