В РПЦ объяснили, от чего зависит слава священников

Слава православных священников зависит от числа душ, приведенных в рай. Об этом рассказал отец Андрей (Ткачев), фрагмент выступления протоиерея опубликован в его Telegram-канале.

«Чем больше вас будет в раю, тем большую славу получим мы. А если вы почему-то в раю не окажетесь, это будет наше поражение, наша беда», — объяснил батюшка прихожанам.

Чтобы проиллюстрировать свои слова, Ткачев предложил представить две ситуации: в первой у врат рая появляется священник, который спас множество душ, а во второй — иерей, не приведший с собой никого. Второго священнослужителя, вероятно, спросят, зачем он вообще встал на путь служения, считает протоирей.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Московской митрополии, прошедшем накануне, высмеял можайского священника Алексия Шляпина за его критику тенденции к патриотизму в церкви. Он спросил, не приехал ли клирик из Западной Украины. После этого в зале зазвучали аплодисменты и смех.

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