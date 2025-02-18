В МИД заявили, что Россия сможет защитить себя от обмана

Россия, работая профессионально по защите своих национальных интересов, защитит себя от любого обмана. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Защититься можно следующим способом: знать о своих национальных интересах и профессионально работать по их реализации», — сказала она.

16 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не обижается на обман со стороны стран Запада во время минских переговоров и считает его уроком, который будет учитывать впредь. Он отметил, что Россия будет учитывать прежний обман со стороны западных государств при формировании позиции на будущих переговорах.

Также Песков заявил, что телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа свидетельствует, что Москва и Вашингтон теперь будут решать проблемы посредством диалога.

Ранее в Кремле заявили, что Трамп может приехать в Россию в любой момент.