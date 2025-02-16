В Кремле заявили, что Трамп может приехать в Россию в любой момент

Песков: Трамп при желании может приехать в Россию в любой момент

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что американский президент Дональд Трамп при желании может приехать в Россию в любой момент. Зарубин опубликовал видео в своем Telegram-канале.

«Конечно», — ответил он на соответствующий вопрос Зарубина.

До этого Песков рассказал, что президент России Владимир Путин обычно ведет телефонные переговоры с зарубежными лидерами один, однако в некоторых случаях приглашает помощников.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров.

Ранее в США высказались об объемах будущих инвестиций в Украину.