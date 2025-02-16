Песков: Россия и США теперь будут говорить «о мире, а не войне»

Песков: РФ и США будут решать проблемы с помощью диалога

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа свидетельствует, что Москва и Вашингтон теперь будут решать проблемы посредством диалога. Заявление опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«И теперь мы будем говорить о мире, а не о войне», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что позиция Трампа решать проблемы путем диалога должна импонировать любому здравомыслящему человеку.

12 февраля Путин провел с Трампом длительный и обстоятельный телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров.

Ранее в Кремле заявили, что Трамп может приехать в Россию в любой момент.