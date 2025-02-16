В Кремле заявили, что РФ не обижается на обман Запада во время минских переговоров

Российская сторона не обижается на обман со стороны западных стран во время минских переговоров и считает его уроком, который будет учитывать впредь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Если канцлер ФРГ [Ангела Меркель] говорит, уже отойдя от дел, уже не неся ответственность за положение вещей, говорит, что «мы не собирались ничего выполнять, нам нужно было тянуть время», разве это не обман?» — заявил он.

По словам Пескова, с точки зрения России — это обман и подобные решения стали «уроком» для страны. Он подчеркнул, что данный опыт поможет российской стороне отстаивать свои интересы в будущем. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что обижаться на подобный исход нет смысла, объяснив это тем, что «на обиженных воду возят».

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений — документ, согласованный на встрече в верхах в Минске 11—12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» и подписанный контактной группой, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Документ должен был способствовать деэскалации ситуации на востоке Украины, фактически пункты соглашения не соблюдались.

Ранее Песков назвал феерическим дипломатический талант Путина.