В МИД РФ оценили подготовку США к выводу войск из Прибалтики

Российская сторона не видит мер, которые могли бы свидетельствовать о подготовке вывода войск Соединенных Штатов из Прибалтики. Об этом журналистам заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Нет, мы видим только противоположное», — заявил он.

По словам Грушко, на данный момент слышны разговоры НАТО о том, что нынешнее положение военных сил, которое было развернуто в Балтии и Польше, «нуждается в усилении».

До этого польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша предлагает США создать на своей территории хаб для обслуживания американского вооружения. Глава МО отметил, что рад присутствию в Польше военного контингента Соединенных Штатов и хочет, чтобы американские солдаты «чувствовали себя как дома» на территории страны.

14 февраля обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион заявил, что страны Прибалтики и Польшу ждет большое разочарование после переговоров России и США. По его мнению, Европу не ждет ничего хорошего, кроме «отчетливого сигнала» о том, что Трамп не рассматривает государства Прибалтики и Польшу как союзников.

Ранее в Раде назвали западных миротворцев «кормом для рыбок».