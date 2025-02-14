Польше и Прибалтике предрекли большое разочарование из-за Трампа

Bloomberg: Польшу и Прибалтику ждет разочарование после переговоров России и США

Страны Прибалтики и Польшу ждет большое разочарование после переговоров России и США. Об этом утверждает обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион.

По его мнению, Европу не ждет ничего хорошего, кроме «отчетливого сигнала» о том, что Трамп не рассматривает государства Прибалтики и Польшу как союзников. Новый подход президента США больше всего затронет этот регион, считает обозреватель.

Чемпион подчеркнул, что Трамп может улучшить отношения с Россией за счет стран Евросоюза.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что первые шаги Дональда Трампа после его возвращения на пост президента США стали электрошоком для Европы.

Также федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал парламент ввести в Германии чрезвычайное положение на фоне последних заявлений США по Украине.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух глав государства продлилась почти полтора часа. Российский и американский лидеры согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин также отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров.

Ранее Трамп согласился с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО