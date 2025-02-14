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Польша предложила США создать хаб для сервиса американского вооружения

МО: Польша предлагает США создать хаб для сервиса американского вооружения
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Czarek Sokolowski/AP

Польша предлагает Соединенным Штатам создать на своей территории хаб для сервиса американского вооружения. Об этом журналистам сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом, передает РИА Новости.

«Польша может быть инфраструктурным хабом, сервисным, экономическим хабом для США. Мы хотим, чтобы здесь был сервисный центр для вооружения сша, которым пользуются наши союзники на восточном фланге НАТО», — отметил он.

Косиняк-Камыш добавил, что рад присутствию в Польше военного контингента Соединенных Штатов и хочет, чтобы американские солдаты «чувствовали себя как дома» на территории Польши.

До этого обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион заявил, что страны Прибалтики и Польшу ждет большое разочарование после переговоров России и США.

13 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами мирные переговоры.

Ранее Шольц оценил переговоры Путина и Трампа.

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