Европейским странам следует «проветрить» геополитическую обстановку. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат обратила внимание, что страны Европы продолжают обвинять Россию в угрозе безопасности. Также государства региона «стимулируют политическую цензуру, вводят рестрикции в отношении альтернативных источников информации», подчеркнула Захарова.

«А потом, находясь в этом закрытом и безвоздушном пространстве, впадают в очередной кошмарный сон, как они же сами говорят. Может, проветрить уже стоит? Впустить свежий воздух, очнуться и выглянуть в окно, посмотреть, что там происходит?» — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Помимо этого, Захарова на брифинге заявила, что пособничество нынешним властям Украины может аукнуться представителям европейских элит. По словам дипломата, рано или поздно всем, кто помогал украинскому правительству, придется ответить за содеянное.

Ранее Захарова заявила, что западный мир перестал быть эталоном безопасности.