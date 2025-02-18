Захарова заявила, что западный мир перестал быть эталоном безопасности

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности свелась к склоке между двумя берегами Атлантики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, 61-я Мюнхенская конференция продемонстрировала, что «западный мир давно перестал даже претендовать на то, чтобы быть эталоном».

«Мероприятие, призванное по задумке организаторов анализировать тенденции и формулировать идеи евроатлантической безопасности, свелось по сути к теперь уже склоке между двумя берегами Атлантики», — сказала дипломат.

Конференция проходила с 14 по 16 февраля. Одной из ключевых тем стал конфликт на Украине. Американскую делегацию в Мюнхене возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. Он раскритиковал власти Евросоюза и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Во время своего выступления Зеленский не исключил, что США остановят помощь Киеву.

Ранее в Кремле заявили, что пока рано делать выводы из заявлений на Мюнхенской конференции.