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Захарова заявила, что западный мир перестал быть эталоном безопасности

Захарова: Мюнхенская конференция свелась к склоке между двумя берегами Атлантики
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности свелась к склоке между двумя берегами Атлантики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, 61-я Мюнхенская конференция продемонстрировала, что «западный мир давно перестал даже претендовать на то, чтобы быть эталоном».

«Мероприятие, призванное по задумке организаторов анализировать тенденции и формулировать идеи евроатлантической безопасности, свелось по сути к теперь уже склоке между двумя берегами Атлантики», — сказала дипломат.

Конференция проходила с 14 по 16 февраля. Одной из ключевых тем стал конфликт на Украине. Американскую делегацию в Мюнхене возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. Он раскритиковал власти Евросоюза и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Во время своего выступления Зеленский не исключил, что США остановят помощь Киеву.

Ранее в Кремле заявили, что пока рано делать выводы из заявлений на Мюнхенской конференции.

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